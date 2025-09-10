Video Dünya İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video

10.09.2025 | 08:54

İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann, ilk basın toplantısında fenalaşarak bayıldı.

İsveç'te görevine bugün başlayan yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann, bakan olarak katıldığı ilk basın toplantısında fenalaşarak yere yığıldı. Kendisine hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin ardından kısa süre sonra yeniden salona giren Lann, durumun kan şekerinin düşmesinden kaynaklandığını açıkladı.
Önceki Sağlık Bakanı Acko Ankarberg Johansson'un istifasının ardından Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki kabineye bugün dahil olan Lann, baygınlık yaşamadan birkaç dakika önce gazetecilere, "İsveç'in sağlık sistemi oldukça yüksek kaliteli. Başlıca sorunumuz ise uzun bekleme süreleri. Eşitlikçi bir sağlık hizmetleri sistemine geçmemiz gerekiyor. Hükümet kontrolünü sıkılaştırmamız gerektiği ise açık" demişti.

Lann, "Bu kadar çok insanın sağlık hizmeti için beklemek zorunda kalması, bir refah devleti için kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullanmıştı.
İsveç'te Hristiyan Demokrat partisi hükümeti, sağlık hizmetlerinde giderek büyüyen kriz nedeniyle sağlık hizmetlerini kamulaştırma ve sağlık üzerindeki hükümet kontrolünü artırma politikası izliyor.

