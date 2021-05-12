İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'e roketlerle karşılık verdi | Video
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Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail’in saldırılarına cevaben Aşdod, Aşkelon ve Dimona kentlerinin roketlerle hedef alındığını belirtti.