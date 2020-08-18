Kardeşi coronaya yakalanan Sharon Stone ateş püskürdü: Sizlerden biri yaptı | Video
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Ünlü oyuncu Sharon Stone, Instagram sayfasında paylaştığı bir videoda, kız kardeşi Kelly ve eşinin COVID-19 ile savaştığını, hem anneannesinin hem de vaftiz annesinin koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, maske takmamakta ısrar eden kişileri suçladı ve "Bunu, sizlerden biri yaptı" dedi.