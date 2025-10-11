Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video
Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 27 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Halka destek olmak, yolları açmak ve elektrik hizmetlerini eski haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video 11.10.2025 | 11:00
00:20
05:49
29:58
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
01:07
01:57
04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30
05:54
Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 09.10.2025 | 10:07
03:15
04:21
Madrid'de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 08.10.2025 | 14:45
04:15
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na müdahalede bulundu | Video 08.10.2025 | 13:15
01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 13:14
01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 12:29
00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:14
00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16
01:18
İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30
09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
00:22
01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50