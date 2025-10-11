Video Dünya Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video

Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video

11.10.2025 | 11:00

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 27 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meksika'nın 32 eyaletinden 31'inde yoğun yağış etkili oldu. Nehirler taşarken, sel ve heyelan meydana geldi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Hidalgo eyaletindeki sivil koruma yetkilileri, 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer en az bin ev ile yüzlerce okulun zarar gördüğünü aktardı. Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta ise heyelan nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti. Veracruz eyaletinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Meksika Savunma Bakanlığı, selden etkilenen bölgeleri izlemek, mahsur kalanları tahliye etmek ve temizlik çalışmaları için 5 bin 400'den fazla personel görevlendirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Halka destek olmak, yolları açmak ve elektrik hizmetlerini eski haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da sel felaketi: 27 ölü | Video 02:27
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video 11.10.2025 | 11:00
Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı | Video 00:20
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı | Video 10.10.2025 | 15:42
Özgürlük Filosu’nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve yabancı aktivist İstanbul’da | Video 05:49
Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve yabancı aktivist İstanbul'da | Video 10.10.2025 | 15:04
SON DAKİKA: Gazze’de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video 29:58
SON DAKİKA: Gazze'de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video 10.10.2025 | 14:17
İsrail, Gazze’den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
Filistinli gazeteci, sokak sokak dolaşarak ateşkesi duyurdu: Savaş bitti, ateşkes sağlandı | Video 01:07
Filistinli gazeteci, sokak sokak dolaşarak ateşkesi duyurdu: "Savaş bitti, ateşkes sağlandı" | Video 09.10.2025 | 14:48
Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video 01:57
Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video 09.10.2025 | 13:46
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30
Gazze’de ateşkes! Mısır’daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 05:54
Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 09.10.2025 | 10:07
AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 03:15
AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 08.10.2025 | 15:20
Madrid’de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 04:21
Madrid'de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 08.10.2025 | 14:45
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na müdahalede bulundu | Video 04:15
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na müdahalede bulundu | Video 08.10.2025 | 13:15
Ukrayna’dan Rusya’ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 13:14
Ukrayna’dan Rusya’ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 12:29
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:14
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16
İsrail, Özgürlük Filosu’na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 01:18
İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30
Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
Ekvador Devlet Başkanı Noboa’nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 00:22
Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 08.10.2025 | 08:59
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY