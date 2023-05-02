Video Dünya Meksika’da ters yöne giren araç kazaya neden oldu | Video
Meksika’da ters yöne giren araç kazaya neden oldu | Video

Meksika’da ters yöne giren araç kazaya neden oldu | Video

02.05.2023 | 08:47

Meksika’da ters yöne giren aracın neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Meksika'nın Sonora eyaletinde yer alan San Carlos şehrinde ters yöne giren araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü, kazada hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise trafikteki diğer kişiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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