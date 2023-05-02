Meksika’da ters yöne giren araç kazaya neden oldu | Video 02.05.2023 | 08:47 Meksika’da ters yöne giren aracın neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'nın Sonora eyaletinde yer alan San Carlos şehrinde ters yöne giren araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü, kazada hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise trafikteki diğer kişiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.