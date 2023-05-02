Meksika’da ters yöne giren araç kazaya neden oldu | Video
Meksika’da ters yöne giren aracın neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Meksika’da ters yöne giren araç kazaya neden oldu | Video 02.05.2023 | 08:47
00:24
Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi | Video 01.05.2023 | 13:11
01:47
00:45
Hindistan'da gaz sızıntısı: 11 ölü | Video 30.04.2023 | 12:24
00:25
Meksika’da göktaşı geceyi aydınlattı | Video 30.04.2023 | 08:45
07:18
01:35
Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video 28.04.2023 | 13:12
01:35
Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video 28.04.2023 | 13:08
01:21
Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü | Video 28.04.2023 | 10:43
00:08
Trump, sahnede Biden'ı taklit etti | Video 28.04.2023 | 10:44
07:02
01:04
02:32
01:03
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı | Video 27.04.2023 | 14:33
05:07
00:58
01:04
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü | Video 27.04.2023 | 12:51
01:34
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü | Video 27.04.2023 | 12:29
00:24
Rusya, Mikolayiv'i vurdu: 1 ölü, 23 yaralı | Video 27.04.2023 | 11:08
00:24
Rusya, Mikolayiv'i vurdu: 1 ölü, 23 yaralı | Video 27.04.2023 | 10:55