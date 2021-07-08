Video Dünya NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü | Video

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü | Video

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü | Video
08.07.2021 | 09:00

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Son haftalarda UFO'lar hakkındaki haberler gündeme damga vuruyor. Kısa süre önce Pentagon tarafından UFO'larla ilgili bir rapor yayınlandı ve tartışmalara neden oldu. Bununla birlikte dünyanın farklı ülkelerinden UFO ihbarları geliyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de görülen üçgen uzay gemisi oldukça konuşuldu. Şimdi ise Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) canlı yayınında 10 tane UFO'dan oluşan filo tespit edildi.

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Hindistan ve İngiltere'de ise yan yana dizilmiş gizemli üç ışık kameralara yakalandı ve sosyal medyada viral oldu. Şimdi ise Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) canlı yayınında 10 tane UFO'dan oluşan filo tespit edildi. Canlı yayında alınan görüntü yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

UFO avcısı olan Mr MBB333 takma isimli kullanıcı, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaptığı canlı yayın sırasında, Güney Atlantik Okyanusu üstünde 10 tane UFO'dan oluşan bir filo yakaladığını iddia etti ve sözde uzay gemilerinin olduğunu kareyi paylaştı.

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