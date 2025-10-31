New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video
31.10.2025 | 11:03
ABD’nin New York kentinde etkili olan şidetli yağış ve fırtına sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Polis, Manhattan'da 43 yaşındaki bir adamın bir apartmanın sular altında kalan bodrum katındaki kazan dairesinde ölü bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Brooklyn'deki bir evin su basan bodrumunda da mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarını aldıktan sonra, bir dalış ekibinin 39 yaşındaki bir adamın cesedini çıkardığını açıkladı.
Öte yandan, meteoroloji yetkilileri New York'un Bronx, Brooklyn ve Queens semtlerinin kıyı kesimleri için sel uyarısında bulundu.
