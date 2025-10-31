Video Dünya New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video
31.10.2025 | 11:03

ABD’nin New York kentinde etkili olan şidetli yağış ve fırtına sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentini şiddetli yağış vurdu. Şiddetli fırtınanın da etkili olduğu kentte JFK, LaGuardia ve Newark havalimanlarında uçuşlarda aksama yaşandı. Yetkililer sele karşı New York sakinlerine "dikkatli olmaları" uyarısı yaptı. Düşen ağaç dalları bazı mahallelerde araçlara zarar verrirken, araçlar sel sularının bastığı sokaklarda mahsur kaldı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada şiddeti yağışın yanı sıra fırtınanın da etkili olduğu kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Fırtına, 30 Ekim'da yağış rekoru kırdı" dedi. Birkaç saat içinde yağması beklenen yağışın büyük bir kısmının öğleden sonra 10 dakikalık bir sürede etkili olduğunu sözlerine ekleyen Adams, "Yağış miktarına bakıldığında, kanalizasyon sistemlerimiz bunu kaldıracak şekilde inşa edilmediğini anlıyoruz" dedi.

Polis, Manhattan'da 43 yaşındaki bir adamın bir apartmanın sular altında kalan bodrum katındaki kazan dairesinde ölü bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Brooklyn'deki bir evin su basan bodrumunda da mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarını aldıktan sonra, bir dalış ekibinin 39 yaşındaki bir adamın cesedini çıkardığını açıkladı.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri New York'un Bronx, Brooklyn ve Queens semtlerinin kıyı kesimleri için sel uyarısında bulundu.
