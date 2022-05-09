Okyanusun dibindeki gizemli yol, bilim insanlarını şaşırttı | Video

Daha önce de ünlü yolcu gemisi Titanic'in ve Alman zırhlısı Bismarck'ın enkazını bularak gündem olan Okyanus Araştırmaları Vakfı'na bağlı dalgıçlar tarafından çok önemli bir keşif gerçekleştirildi. Hawaii yakınlarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı'na dalan bir dalgıç, denizin 1 kilometre dibinde tuğlalarla örülü bir yol keşfetti. Yol hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Bilim insanları ise yolun doğal yollarla oluştuğunu düşünüyor.

Daha önce de ünlü yolcu gemisi Titanic'in ve Alman zırhlısı Bismarck'ın enkazını bularak gündem olan Okyanus Araştırmaları Vakfı'na bağlı dalgıçlar tarafından çok önemli bir keşif gerçekleştirildi. Hawaii yakınlarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı'na dalan bir dalgıç, denizin 1 kilometre dibinde tuğlalarla örülü bir yol keşfetti. Yol hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Bilim insanları ise yolun doğal yollarla oluştuğunu düşünüyor.