Video Dünya Pakistan’da kum fırtınası: Gökyüzü turuncuya boyandı | Video
Pakistan’da kum fırtınası: Gökyüzü turuncuya boyandı | Video

Pakistan’da kum fırtınası: Gökyüzü turuncuya boyandı | Video

15.10.2023 | 15:25

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası birçok bölgede gökyüzünü turuncuya boyadı.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletini kum fırtınası vurdu. Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, gökyüzünü turuncuya boyadı. Fırtınadan etkilenen Nushki, Chaghai, Çaman, Pişin, Killa Abdullah, Gülistan bölgelerinde trafik aksarken, Quetta-Chaman Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü. Saatte 65 kilometre hıza ulaşan rüzgar hayatı felç etti.
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