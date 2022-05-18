Pentagon UFO görüntülerini yayınladı! Konu, meclise taşındı | Video

Amerika'nın savunma karargahı Pentagon'daki istihbarat yetkilileri, uzaylılar hakkında ne bildikleri konusunda ABD Kongresi tarafından sorgulandıklarında şimdiye kadar 400 civarı UFO görüldüğünü açıkladılar. Donanma İstihbaratı müdür yardımcısı Scott Bray, Meclis Alt Komitesi Duruşmasına katıldı ve hükümetin şimdiye kadar 400 UFO görüldüğüne dair rapor kaydettiğini söyledi. Scott Bray, 2021'de çekilmiş yeni bir videoyu oynattı ve hava hareketinin arkasında yetkililerin açıklamalarının olmadığı birçok örnekten biri olduğunu iddia etti. ABD Donanması'na ait bir uçağın kokpitinin içinden çekilen görüntüler, gökyüzünde küresel, yansıtıcı bir nesneyi, hızla yakınlaştırıp uçağın yanından geçip gözden kaybolmadan önce gösteriyor.

Son dönemlerde UFO'lar ve uzaylılarla ilgili haberler sık sık gündeme geliyor. Resmi kurumlarda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, konuya ilişkin 50 yıl sonra bir ilke imza attı ve Pentagon temsilcileri Kongre'de UFO'lara ve bilinmeyen cisimlere ilişkin canlı oturuma katıldı. ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve UFO olarak bilinen hava cisimlerini inceleyen Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü Scott Bray, şu ana kadar 400'den fazla ihbar aldıklarını açıklarken "En az 11 kez yakından geçme vakası var" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların yankıları sürerken ABD donanmasından itiraf niteliğinde bir video yayınlandı.