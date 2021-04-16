Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 16.04.2021 | 16:52
00:09
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine "Klutin" dedi | Video 16.04.2021 | 16:33
01:37
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 16.04.2021 | 14:55
00:27
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 16.04.2021 | 12:33
01:22
Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video 16.04.2021 | 11:45
00:57
04:59
00:28
ABD'de maske takmak istemeyen şahıs polise saldırdı | Video 16.04.2021 | 07:09
00:54
İkinci George Floyd vakası! 15.04.2021 | 21:08
01:01
00:31
İngiltere'ye bağlı Galler'de süt akan nehri görenler şaşkına döndü! 15.04.2021 | 12:53
00:22
Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video 15.04.2021 | 11:17
10:57
İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı | Video 15.04.2021 | 09:32
00:19
Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı 15.04.2021 | 09:05
00:30
AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı | Video 15.04.2021 | 08:28
00:26
Rusya'da ani refleksle çocuğunu ölümden kurtaran kahraman baba kamerada! 14.04.2021 | 16:31
00:32
00:47
Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video 14.04.2021 | 12:16
00:44
İngiltere normale döndü! Sokak kavgası kamerada | Video 14.04.2021 | 11:57
02:53
Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı | Video 14.04.2021 | 08:17
Polonya'da peronda yürüyen genç bir kadın dengesini kaybedip raylara düşünce tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Polonya'nın Poznan kentinde yaşanan bir olay yürekleri ağızlara getirdi. Starolecka sokakta meydana gelen olayda bir kadın, gece geç saatlerde tramvayın durağa yaklaştığı esnada raylara düştü. Tramvaydaki kamera tarafından kaydedilen görüntülere göre üzerinde beyaz renkli mont bulunan kadın, peronda yürürken bir anda ayağı takılarak raylara düştü. O esnada durağa yaklaşmakta olan vatman, genç kadının düştüğünü görür görmez frene basarken, kadın ise can havliyle düştüğü yerden kalkmaya çalıştı. Yaşadığı korku ve stres nedeniyle bir türlü ayağa kalkmayı başaramayan genç kadın, kendisini son anda perona atmayı başardı. Kameranın kayıtta olduğu o anlarda vatman kabininde Polonyalı şarkıcı Peja'nın "Yaşamama izin ver" şarkısının çalıyor olması dikkat çekti. Tramvayın altında kalmaktan kurtulan genç kadın hızla olay yerinden uzaklaştı.