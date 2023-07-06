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Rusya, Lviv’de binaları vurdu: 4 ölü, 32 yaralı | Video

Rusya, Lviv’de binaları vurdu: 4 ölü, 32 yaralı | Video

06.07.2023 | 10:14

Rus ordusunun Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde binaları hedef alması sonucu 4 hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

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Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın tarihi kenti Lviv'de sivil yerleşim yerlerini ve binaları vurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, biri çocuk olmak üzere 32 kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Belediye Başkanı Andriy Sadovyi saldırıyı cephe hatlarından uzakta ve NATO üyesi Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta olan Lviv'de savaşın başından bu yana sivil altyapıya yönelik gerçekleştirilen "en büyük saldırı" olarak nitelendirdi. Sadovyi, çok sayıda konut, bir iş merkezi, bir öğrenci kampüsü ve bir okulun hasar gördüğünü, yüzlerce dairenin camlarının kırıldığını ve hasarın büyük olduğunu vurguladı.

"KARŞILIK VERİLECEK"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırılara tepki gösterdi. Saldırıların yol açtığı yıkımın görüntülerini paylaşan Zelenskiy, "Lviv. Rus teröristlerin gece gerçekleştirdiği saldırısının sonuçları. Düşmana mutlaka güçlü bir karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

Lviv, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı saldırılardan önce yaklaşık 700 bin nüfusa sahipti. Savaşın başlamasıyla birlikte ülkenin diğer bölgelerinden büyük göç alan Lviv'de nüfus önemli ölçüde artmıştı.

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