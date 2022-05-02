Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Saraybosna’da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti | Video 02.05.2022 | 12:54
02:32
Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı | Video 02.05.2022 | 12:12
06:51
Berlin'de bayram namazı kılındı | Video 02.05.2022 | 10:49
04:35
Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video 02.05.2022 | 09:59
03:08
00:28
Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video 01.05.2022 | 15:44
00:17
Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu | Video 01.05.2022 | 12:24
02:02
Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video 01.05.2022 | 11:46
01:47
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01.05.2022 | 11:41
00:38
04:40
Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 29.04.2022 | 16:31
00:20
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 29.04.2022 | 16:13
00:56
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56
04:10
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı | Video 29.04.2022 | 12:56
01:09
SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 29.04.2022 | 11:11
00:51
Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 29.04.2022 | 10:07
04:10
05:14
00:31
SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
04:13
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 28.04.2022 | 10:55
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.
Saraybosna'da sabah bayram namazı için seccadeleri ile camilere giden Müslümanlar, içeride yer bulamayınca namazı cami avlusunda kıldı. Bayram hutbesini okuyan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovic, herkesi kültürlerinin gelişimine ve ülkelerinin inşasına katılmaya davet etti. Namaz sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı.
Bosna Hersek'te Ramazan Bayramı'nın 2. günü "Şehitler Günü" olarak anılıyor.