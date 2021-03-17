Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Putin'e 'Katil' dedi | Video

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çok ağır ifadeler kullandı. Adeta savaş çıkartacak cinsten sözler söyleyen Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyeceğini söyledi. Biden'ın sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü.