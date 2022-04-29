Video Dünya SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video
SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video

SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video

29.04.2022 | 11:11

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Son dakika haberi: Rusya Kiev'i vurdu. Kiev'e füze saldırısına ait yeni görüntüler kameraya yansıdı.

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