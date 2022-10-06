SON DAKİKA! Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı: 31 ölü | Video

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Tayland'da bir kreşe saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle çoğunluğu çocuk 31 kişi hayatını kaybetti. Saldırının failinin eski bir polis memuru olduğu iddia edildi.