Suudi Arabistan 'Libya'daki Türk üssünün vurulma anı' diye bilgisayar oyunu videosu yayınladı | Video
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Suudi televizyon kanalı Al Hadath, Libya'daki Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısına ait olduğu iddiasıyla; popüler bilgisayar oyunu Arma 3'e ait olduğu belirlenen video görüntüleri yayınladı.