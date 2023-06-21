Video Dünya Suyun altından sesler duyuldu! Denizaltı için son 25 saat | Video
Suyun altından sesler duyuldu! Denizaltı için son 25 saat | Video

Suyun altından sesler duyuldu! Denizaltı için son 25 saat | Video

21.06.2023 | 11:45

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında suyun altından sesler duyuldu. 5 kişinin bulunduğu denizaltıda 25 saatlik oksijen kaldı..

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