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OTOMATİK OYNAT
00:19
Tavandan kuaförün ortasına düştü | Video 07.12.2022 | 12:45
00:07
Kolombiyalı kadın teknenin pervanesine kapılarak öldü | Video 07.12.2022 | 12:24
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Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor | Video 07.12.2022 | 09:34
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Endonezya'da karakola intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 07.12.2022 | 09:27
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01:15
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı | Video 05.12.2022 | 13:54
01:05
Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölü, onlarca kişi kayıp | Video 05.12.2022 | 10:56
01:29
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İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu | Video 04.12.2022 | 10:18
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Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video 01.12.2022 | 16:12
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Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video 01.12.2022 | 11:40
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Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 18:22
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Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi | Video 30.11.2022 | 16:42
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Rusya'da AVM'de yangın | Video 30.11.2022 | 14:50
Çin’in Henan eyaletinde bir kuaför salonunda çalışan kişi, havalandırmadaki sorunu anlamak için çıktığı havalandırma boşluğunda tavanın çökmesi sonucu salonun ortasına düştü.