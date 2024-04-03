Tayvan açıklarındaki 7,4 büyüklüğünde depremde en az 4 kişi öldü | Video
Tayvan'ın doğu kıyılarında, ülkeyi son 25 yıldır etkileyen en büyük sarsıntı olan, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayvanlı yetkililer en az dört kişinin öldüğünü belirtirken, çökmüş binaların altından sağ kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu USGS) depremin merkez üssünün Tayvan'ın Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu belirtti. Hualien'de bazı binalar kısmen çökerken, yan yatan yapılar da oldu. Daha öncesinde Japonya ve Filipinler gibi çevre ülkelerde tsunami uyarıları yapıldı.
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