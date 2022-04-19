Video Dünya Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu! “Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum” | Video
Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu! “Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum” | Video

Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu! “Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum” | Video

19.04.2022 | 14:15

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Arjantin'de bir tren istasyonunda tansiyonu düşen 24 yaşındaki kadın, trenin geçtiği sırada sendeleyerek raylara düştü. Tren istasyonundaki inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına yansırken, hastaneden 12 gün sonra taburcu edilen kadın, "Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum" dedi.

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Arjantin'de geçtiğimiz 29 Mart'ta Buenos Aires'e bağlı Gonzalez Catan'da 24 yaşındaki Candela isimli kadının, Independencia İstasyonu'nda beklediği sırada tansiyonu düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda dengesini kaybederek sendelediği görülen kadın, trenin geçtiği esnada platformdan raylara düştü. Çevredekiler büyük panik yaşarken, trenin durdurulduğu ve kadının görevliler tarafından kurtarıldığı görüldü. Tekerlekli sandalyeyle ambulansa götürülerek Dr. Alberto Balestrini Hastanesine kaldırılan ve vücudunda kırıkları olduğu öğrenilen Candela, 12 gün sonra taburcu oldu. Kadının inanılmaz kurtuluşu ise ülke gündemine oturdu.

"NASIL HAYATTA KALDIM, BİLMİYORUM"
Bir televizyon kanalına konuşan ve taburcu olduktan sonra olay anına ait görüntüleri izlediğini söyleyen Candela, "Tansiyonum aniden düştü. Önümdeki kişiyi uyarmaya çalıştım ve bayıldım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum. Olanları anlamlandırmaya çalışıyorum" ifadeleriyle yaşadığı şoku anlattı. Görgü tanıklarından biri ise, "Bu kadın yeniden doğdu. Bu inanılmaz" şeklinde konuştu.

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