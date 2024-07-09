Video Dünya UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video

UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video

09.07.2024 | 08:48

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) üst düzey iletişim sorumlusu Louise Wateridge, Gazze Şeridi’nde yer alan Han Yunus’taki yıkıma ait görüntüleri paylaşarak, saldırılarda ayakta kalan binaların “pamuk ipliğine bağlı” olduğunu ifade etti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 276 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) üst düzey iletişim sorumlusu Louise Wateridge, Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus kentindeki yıkıma ait görüntüleri paylaştı. Wateridge, "Bugün Han Yunus'tan geçerken baktığınız her yer yıkıntı halinde. Kalan binalar pamuk ipliğine bağlı. Moloz dolu yollarda büyük kraterler var, burada kalanlar için çok az umut var" dedi.

UNRWA, "Evler, okullar, hastaneler ve altyapı enkaza dönüştü" ifadelerini kullanarak, İsrail saldırılarından yaklaşık 190 tesisin etkilendiğini ve bu tesislerde barınan en az 520 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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