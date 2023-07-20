Yeni Zelanda’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü | Video
Yeni Zelanda’da 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası açılışına saatler kala meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Silahlı saldırı ihbarı alan polisin olay yerine gitmesinin ardından, saldırganın asansör boşluğuna girdiği ve bir süre daha ateş etmeye devam ettiği öğrenildi. Polis açıklamasında, saldırganın daha sonra olay yerinde ölü olarak bulunduğu ifade edildi.
Polis Komiseri Andrew Coster düzenlediği basın toplantısında, saldırganın olayın yaşandığı inşaat alanında çalışan 24 yaşında bir erkek olduğuna ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, olayın bir terör saldırısı olduğuna ilişkin bilgi bulunmadığını belirterek, turnuvanın planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi. Saldırganın pompalı tüfekle ateş açtığını aktaran Hipkins, insanların hayatlarını kurtarmak için silahlı çatışmaya giren polisleri "kahraman" olarak nitelendirdi.
Auckland Belediye Başkanı Wayne Brown da yaptığı açıklamada, "Güzel şehrimizde daha önce benzer bir şey yaşandığını hiç hatırlayamıyorum. Bu sabahki olaylar tüm Aucklandlılar için trajik ve üzücüydü çünkü bunlar alışık olduğumuz şeyler değil" dedi.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ev sahipliğinde yapılıyor. Eden Park'ta gerçekleşecek Kadınlar Dünya Kupası'nın açılış maçında Yeni Zelanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.
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