Video Dünya Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı! Faciada ölü sayısı 82’ye yükseldi | Video
Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı! Faciada ölü sayısı 82’ye yükseldi | Video

Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı! Faciada ölü sayısı 82’ye yükseldi | Video

21.06.2023 | 10:39

Yunanistan’da 14 Haziran’da alabora olan göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Faciada can kaybı ise 82’ye yükseldi.

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İtalya'ya gitmek üzere Libya'dan yola çıkan göçmenlerin bulunduğu balıkçı gemisinin Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yunanistan makamlarından yapılan açıklamaya göre çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ise göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntülerini paylaştı. Görüntülerin geminin alabora olmadan önce ajansın gözetleme uçağı tarafından kaydedildiği belirtildi. Aşırı kalabalık olduğu görülen geminin 6 deniz mili hızla seyrettiği ifade edildi.

Öte yandan yaklaşık 700 kişinin bulunduğu tahmin edilen gemiden 47'si Suriyeli, 43'ü Mısırlı, 12'si Pakistanlı, 2'si Filistinli olmak üzere yalnızca 104 kişi kurtarılmıştı.

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