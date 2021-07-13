Yürekler ağza geldi! 2000 metrelik uçurumdaki salıncaktan düştüler | Video

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bulunan Sulak Kanyonu'nu gezmeye giden grupta bulunan iki kadın, uçurumun kenarında bulunan salıncakta sallanmak istedi. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan salıncakta, kadınların ayakları yere sürtünce olanlar oldu. Sendeleyerek uçurumdan düşen iki kadın, şans eseri aşağıda bulunan platforma düştü ve bu büyük kazayı küçük sıyrıklarla atlattılar.