Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı: "Kurduğumuz ekosistemin çok faydalı bir şekilde işlediğini gördük" | Video
Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Doğan Bakırcı, "Şirketimiz, insanların beklentileri ve ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından beğendikleri ürünleri hem internet ortamında sanal mağazacılık olarak satın alabilmeleri hem de cadde üzerinden mağazalarımızdan rahatlıkla alışveriş yapabilmeleri şekilde hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.
