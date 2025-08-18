Video Ekonomi Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı: "Kurduğumuz ekosistemin çok faydalı bir şekilde işlediğini gördük" | Video
Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı:

Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı: "Kurduğumuz ekosistemin çok faydalı bir şekilde işlediğini gördük" | Video

18.08.2025 | 16:24

Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Doğan Bakırcı, "Şirketimiz, insanların beklentileri ve ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından beğendikleri ürünleri hem internet ortamında sanal mağazacılık olarak satın alabilmeleri hem de cadde üzerinden mağazalarımızdan rahatlıkla alışveriş yapabilmeleri şekilde hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı: Kurduğumuz ekosistemin çok faydalı bir şekilde işlediğini gördük | Video 05:46
Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı: "Kurduğumuz ekosistemin çok faydalı bir şekilde işlediğini gördük" | Video 18.08.2025 | 16:24
THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren PACE projesini hayata geçirdi | Video 03:02
THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren PACE projesini hayata geçirdi | Video 18.08.2025 | 15:39
Bakan Bolat: 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz | Video 02:55
Bakan Bolat: "1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz" | Video 18.08.2025 | 14:04
SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 04:15
SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 14.08.2025 | 11:31
TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler: Türkiye ev tekstilini dünyanın zirvesine taşıyacağız 06:02
TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler: “Türkiye ev tekstilini dünyanın zirvesine taşıyacağız” 13.08.2025 | 17:34
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video 03:43
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video 13.08.2025 | 11:36
SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video 03:57
SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video 12.08.2025 | 15:12
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: Takı alanında dünyanın en iyisiyiz | Video 08:49
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: "Takı alanında dünyanın en iyisiyiz" | Video 12.08.2025 | 13:53
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Mahkemeden araç muayenesiyle ilgili emsal karar | Video 02:05
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Mahkemeden araç muayenesiyle ilgili emsal karar | Video 11.08.2025 | 10:20
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 28:57
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 10.08.2025 | 15:21
Sahte altın nasıl anlaşılır? Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı! | Video 02:41
Sahte altın nasıl anlaşılır? Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı! | Video 07.08.2025 | 12:00
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 08:20
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 05.08.2025 | 14:45
Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video 04:55
Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video 04.08.2025 | 12:59
Bakan Kurum’dan yarısı bizden paylaşımı: Gönüller rahat, yuvalar huzurlu | Video 09:45
Bakan Kurum'dan yarısı bizden paylaşımı: "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu" | Video 04.08.2025 | 12:19
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video 14:16
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video 04.08.2025 | 10:33
Sancaktar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sancaktar: Otomotiv sektöründe yeniliklere her zaman açık olduk 04:42
Sancaktar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sancaktar: "Otomotiv sektöründe yeniliklere her zaman açık olduk" 04.08.2025 | 10:22
Antalya ve İstanbul Havalimanlarından 4 rekor birden | Video 01:27
Antalya ve İstanbul Havalimanlarından 4 rekor birden | Video 03.08.2025 | 14:01
Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açıldı | Video 07:06
Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açıldı | Video 03.08.2025 | 08:51
SON DAKİKA: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı | Video 02:19
SON DAKİKA: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı | Video 02.08.2025 | 14:22
SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video 07:09
SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video 02.08.2025 | 13:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY