Ekonomi gündeminde hangi başlıklar var? Gram altında tarihi rekor | Video
Altın fiyatları yeni haftada yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün 1300 lira seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. İşte piyasada son durum.
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