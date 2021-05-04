Video Ekonomi Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? | Video
04.05.2021 | 13:52

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Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı temmuz zammıyla ilgili kritik enflasyon verisi açıklandı. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 2.46'lık fark göründü. Kalem kalem hesaplandı emekli ve memur Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar? Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

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