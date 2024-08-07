Video Ekonomi Seka Sigorta Aracılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Selda Kaya: "İleride olmak istediğim konum şu an var olduğum yer"
Seka Sigorta Aracılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Selda Kaya:

Seka Sigorta Aracılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Selda Kaya: "İleride olmak istediğim konum şu an var olduğum yer"

07.08.2024 | 11:04

Seka Sigorta Aracılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Selda Kaya, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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