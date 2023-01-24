SON DAKİKA: Bakan Nebati'den borç yapılandırması açıklaması! | Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle; Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, İl özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz. Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz" dedi.