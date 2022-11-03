Son Dakika: Ekim ayı enflasyon oranı SON DAKİKA belli oldu! Ekim 2022 enflasyon rakamları netleşti | Video

Son dakika haberleri...Enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.