Son Dakika: Enflasyon verileri belli oldu! İşte rekor kıran sektör ve hizmetler | Video
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.