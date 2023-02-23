SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz indirdi | Video
.Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Şubat 2023 Merkez Bankası toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası yılın 2. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Buna göre Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 8,5 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Peki döviz kurları ve altın başta olmak üzere piyasaların ilk tepkisi ne oldu?
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