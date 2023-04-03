Stratejist Yeliz Karabulut: Ons altın 2300 doları görebilir

Stratejist Yeliz Karabulut, piyasaların gündemini değerlendirdi. Karabulut, merkez bankalarının faiz artırımlarında daha küçük montanlı hareket etmesinin altın fiyatları için destekleyici olduğunu ifade ederek, "1950 doların üzerinde kalması durumunda ons altın için 2300 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir" dedi.