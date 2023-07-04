Video Ekonomi Water Mill Hotel Villa Sahibi Seyran Haykar: "Turizmde öngörülebilirlik çok zor" | Video
Water Mill Hotel Villa Sahibi Seyran Haykar:

Water Mill Hotel Villa Sahibi Seyran Haykar: "Turizmde öngörülebilirlik çok zor" | Video

04.07.2023 | 13:24

Water Mill Hotel Villa Sahibi Seyran Haykar, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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