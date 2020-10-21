Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168.bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle ATV’de! | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168.bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle ATV’de! | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168.bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle ATV’de! | Video
20.10.2020 | 23:45

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Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168.bölüm ATV'de izleyiciyle buluştu. EDHO son bölüme damga vuran sahnelerden birisi de "Hızır, Bahar'ı kurtarabilecek mi" sahnesi oldu. İşte o çok konuşulan sahne... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168.bölüm izle ATV linkini haberimizde bulabilirsiniz.

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Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168.BÖLÜM İZLE - ATV

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