Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da nefes kesen Tipi sahnesi gündem oldu! Ya Tipi'yi verirsiniz ya da tuttuğumu alırım
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Eşkıya 'da nefes kesen sahne izleyenleri ekranlara kilitlerken, Twitter'da da TT'ye girerek günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı. "Ya Tipi'yi verirsiniz ya da tuttuğumu alırım!"