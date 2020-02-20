Vahşetin Çağrısı filminin fragmanı | Video

Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan "Vahşetin Çağrısı"; Kaliforniya'da yaşadığı çiftlikten koparılıp Yukon'un zorlu şartlarında kızağa koşulan bir köpeğin bu yeni şartlara ayak uydurma mücadelesini sinema perdesine taşıyacak. Harrison Ford, Karen Gillan, Bradley Whitford, Dan Stevens, Jean Louisa Kelly ve Omar Sy'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Chris Sanders üstlendi.