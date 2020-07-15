15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Atatürk Havalimanı'nın kulesinde neler yaşandı? | Video

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 gecesinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından hain bir darbe girişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havadayken o sırada hain uçaklarda havadaydı. Atatürk Havalimanı kulesinde muhteşem bir direniş sergilenerek saat 03:20'de Atatürk Havalima'nına inişi sağlandı.