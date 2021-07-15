15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Hainlerin sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişimi yine Türk milleti tarafından bertaraf edildi. Tarihe geçen 15 Temmuz 2016 günü içeride ve dışarıda darbe hevesi taşıyanlara büyük bir ders verildi. Peki Türkiye'yi kirli emeller için dizayn etmek, ülkemizi kaosa sürüklemek amacıyla düzenlenen darbe girişiminde saat saat neler yaşandı? İşte 15 Temmuz 2016'nın kronolojisi...

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Hainlerin sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişimi yine Türk milleti tarafından bertaraf edildi. Tarihe geçen 15 Temmuz 2016 günü içeride ve dışarıda darbe hevesi taşıyanlara büyük bir ders verildi. Peki Türkiye'yi kirli emeller için dizayn etmek, ülkemizi kaosa sürüklemek amacıyla düzenlenen darbe girişiminde saat saat neler yaşandı? İşte 15 Temmuz 2016'nın kronolojisi...