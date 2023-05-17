28 Mayıs'ın yol haritası nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den önemli mesajlar | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yapmayı düşünmediğini aktaran Erkan Kandemir, "Fakat Sayın Genel Başkanımız miting planlaması yapmasak bile gittiği yerlerde doğal bir kalabalık oluşuyor. Miting gibi gözükecektir ama planlanan bir mitingimiz yok." dedi. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etme kararına tepki gösteren Kandemir, "Türkiye CHP'ye CHP'li belediyelere mahkum değil. Biz milletimizi asla bunların kinleri üzerinden oluşturdukları siyasetin mağduru haline getirmeyiz. Daha gücü ele geçirmeden bunu yaptılar gerçek yüzleri bu." ifadelerini kullandı.