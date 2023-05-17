300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video 17.05.2023 | 15:15 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar 54. günde tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabelası asılan çevre düzenlemesi yapılmaya başlanan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi. Açılmasına 6 gün kala hastanedeki çalışmalarda sona gelindiği görüldü. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alıyor. Hastanenin önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.