Video Haber 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video

300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video

17.05.2023 | 15:15

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar 54. günde tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabelası asılan çevre düzenlemesi yapılmaya başlanan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi. Açılmasına 6 gün kala hastanedeki çalışmalarda sona gelindiği görüldü. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alıyor. Hastanenin önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehit cenazesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener’in çelengine tepki! | Video 02:15
Şehit cenazesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki! | Video 17.05.2023 | 17:02
Son Dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce’ye kaset kumpası kurulmuştu! | Video 00:08
Son Dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu! | Video 17.05.2023 | 17:03
Bakan Kurum: Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz | Video 00:57
Bakan Kurum: "Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz" | Video 17.05.2023 | 16:30
YSK Başkanı Yener: Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır | Video 04:18
YSK Başkanı Yener: "Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır" | Video 17.05.2023 | 15:15
Hilal Kaplan | Başka âlemlerle farkımız bizim... 02:46
Hilal Kaplan | Başka âlemlerle farkımız bizim... 17.05.2023 | 16:12
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? 04:15
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? 17.05.2023 | 16:08
Ömer Çelik: Asıl eğilmeleri gereken konu FETÖ’nün eylemleridir | Video 03:34
Ömer Çelik: "Asıl eğilmeleri gereken konu FETÖ'nün eylemleridir" | Video 17.05.2023 | 15:58
Mahmut Övür | O gece CHP Genel Merkezi’nde ne oldu? 04:31
Mahmut Övür | O gece CHP Genel Merkezi'nde ne oldu? 17.05.2023 | 16:00
İbrahim Kalın: Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı | Video 03:26
İbrahim Kalın: "Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" | Video 17.05.2023 | 15:25
Bakan Bozdağ: Almanya FETÖ’cülerin iadesi için hiçbir işlem yapmıyor | Video 06:18
Bakan Bozdağ: "Almanya FETÖ'cülerin iadesi için hiçbir işlem yapmıyor" | Video 17.05.2023 | 15:25
SABAH gazetecileri neden gözaltına alındı? | Video 04:09
SABAH gazetecileri neden gözaltına alındı? | Video 17.05.2023 | 15:38
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi’nin yapımın sonuna gelindi | Video 06:27
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video 17.05.2023 | 15:15
Bakan Varank: Türk gazetecilere terörist muamelesini şiddetle kınıyoruz | Video 07:18
Bakan Varank: "Türk gazetecilere terörist muamelesini şiddetle kınıyoruz" | Video 17.05.2023 | 14:45
FETÖ’den tutuklu Şaban Çepik’in kızı Şerife Nur Çepik: Erdoğan’a oy verenleri yakacağım | Video 00:53
FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik: "Erdoğan'a oy verenleri yakacağım" | Video 17.05.2023 | 14:28
Abdullah Ağar ve Abdurrahman Şimşek, Almanya’da SABAH’a yapılan operasyonu yorumladı | Video 10:40
Abdullah Ağar ve Abdurrahman Şimşek, Almanya'da SABAH'a yapılan operasyonu yorumladı | Video 17.05.2023 | 13:23
FETÖ’cüler şikayet etti, Alman polisi SABAH ve AHaber ekibini gözaltına aldı | Video 06:12
FETÖ'cüler şikayet etti, Alman polisi SABAH ve AHaber ekibini gözaltına aldı | Video 17.05.2023 | 13:09
Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de | Video 26:50
Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de | Video 17.05.2023 | 12:59
Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında eski CHP’li tutuklandı | Video 00:26
Muharrem İnce'ye kaset kumpası soruşturmasında eski CHP’li tutuklandı | Video 17.05.2023 | 12:31
Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! Depremzedeleri kapı dışarı ettiler... | Video 06:29
Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! Depremzedeleri kapı dışarı ettiler... | Video 17.05.2023 | 12:17
28 Mayıs’ın yol haritası nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’den önemli mesajlar | Video 32:39
28 Mayıs'ın yol haritası nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den önemli mesajlar | Video 17.05.2023 | 11:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA