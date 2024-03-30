68 ilde "Mercek-15" operasyonları düzenlendi | Video
68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-15” operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda: 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Göreve geldiğimiz 1 Haziran 2023 - 28 Mart 2024 tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçaklarına yönelik düzenlenen Mercek operasyonlarında; 57 bin 134 ruhsatsız tabanca, 15 bin 76 av tüfeği, 5 bin 368 kurusıkı tabanca ve bin 657 uzun namlulu silah olmak üzere toplam: 79 bin 235 silah ele geçirildi. 89 bin 915 şüpheliye işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, Konya, Mersin, Hatay, Aydın, Bursa, Samsun, Sakarya, Manisa, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Malatya, Muğla, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Giresun, Ordu, Tekirdağ, Yalova, Aksaray, Balıkesir, Batman, Kilis, Mardin, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Afyonkarahisar, Düzce, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Burdur, Elazığ, Erzurum, Kütahya, Artvin, Hakkari, Erzincan, Karaman, Kars, Niğde, Sinop, Bartın, Bolu, Çanakkale, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Nevşehir, Rize, Tokat, Tunceli ve Yozgat'ta evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 750 silah ele geçirildi.
İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 99 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 136 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 61 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 60 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 47 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da 21 tabanca, 14 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 27 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 34 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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