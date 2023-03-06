Video Haber 6'lı koalisyonun 72 saatlik kavgası! Akşener, ölümle sıtma arasındaki formülü buldu | Video
6'lı koalisyonun 72 saatlik kavgası! Akşener, ölümle sıtma arasındaki formülü buldu | Video

6'lı koalisyonun 72 saatlik kavgası! Akşener, ölümle sıtma arasındaki formülü buldu | Video

06.03.2023 | 16:06

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'nda gerçekleştirdiği görüşme sonrası Akşener koalisyona döndü. Son üç gündür Millet İttifakı'nda yaşananları hukukçu Serkan Toper A haber ekranlarında değerlendirdi.

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