7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor? | Video

7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor? Muhalefet temsilcileri milleti seçimden önce neden tehdit ediyor? Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ve Avukat Serkan Toper soruları A Haber'de yanıtladı.