A Haber, depremin merkez üssünde. İşte Kavaktepe köyündeki son durum | Video

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli sarsıntı Malatya, Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl’de de yoğun bir şekilde hissedildi. Yerin 15.94 km derinliğinde gerçekleşen deprem saatler 09.37’yi gösterdiğinde meydana geldi. A Haber muhabiri Fırat Öztürk, depremin merkez üssü olan Kavaktepe köyüne gitti ve son durumu aktardı.