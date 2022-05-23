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Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı | Video 23.05.2022 | 21:34
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.