Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan vatandaşa Pazar gününde eziyet! | Video

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı; kentsel dönüşüm alanında kalan vatandaşlara tebligat gönderdi. Tebligatta; vatandaşların bugün (28 Mart saat:13.00’de) Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda görüşmeye davet edildi. Görüşmeye gelinmediği takdirde kamulaştırmanın yapılacağı ifade edildi. Vatandaşların Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gittiği ve binanın kapalı olduğu öğrenildi. Vatandaşlar; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a tepki gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, “Bu şehri bu ciddiyetsiz zihniyet yönetemez!" dedi.