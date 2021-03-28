Video Haber Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan vatandaşa Pazar gününde eziyet! | Video

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan vatandaşa Pazar gününde eziyet! | Video

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan vatandaşa Pazar gününde eziyet! | Video
28.03.2021 | 17:52

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı; kentsel dönüşüm alanında kalan vatandaşlara tebligat gönderdi. Tebligatta; vatandaşların bugün (28 Mart saat:13.00’de) Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda görüşmeye davet edildi. Görüşmeye gelinmediği takdirde kamulaştırmanın yapılacağı ifade edildi. Vatandaşların Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gittiği ve binanın kapalı olduğu öğrenildi. Vatandaşlar; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a tepki gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, “Bu şehri bu ciddiyetsiz zihniyet yönetemez!" dedi.

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