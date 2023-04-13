ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı | Video
CHP'nin aday listesine tepkiler bitmiyor. Türkiye karşıtları, PKK seviciler ve FETÖ yandaşları ile dolu CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri milletvekili listesi kendi tabanını da endişeye düşürdü. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olan ve daha önce CHP milletvekilliği de yapan Hüsnü Bozkurt sert sözlerle CHP yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 30 kişinin aday adayı olmasına rağmen tek kişinin bile listeye giremediğine dikkat çeken Bozkurt "Kemalizm ırkçılıktır diyenler liste başı oldu. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacakla, bayrakla sorunu olanla, Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız biz?" dedi.
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