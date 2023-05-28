Video Haber AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oyunu kullandı | Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oyunu kullandı | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oyunu kullandı | Video

28.05.2023 | 11:13

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey ilkokulu 2147 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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Eşi Zeynep Dağ ile birlikte oy kullanacağı okula gelen Hamza Dağ, okulun önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirip tek tek selamlaştı. Dağ, daha sonra vatandaşların yanından ayrılarak oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Dağ, kabine geçerek oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "14 Mayıs seçimlerinin ikinci turunu gerçekleştiriyoruz. 14 Mayıs'ta o gün de ifade etmiştik. Çok güzel bir demokrasi şöleni olacağını söylemiştik. 14 Mayıs 1950 nasıl ülkemizde bir demokrasi şöleni olmuşsa 14 Mayıs 2023 de çok güzel bir demokrasi şöleni oldu. Meclis oluştu. Bugün Cumhurbaşkanlığı için ikinci turu gerçekleştiriyoruz. İnşallah Rabbim ülkemizin birliğini, beraberliğini daim etsin. Bu dualarla vatanımıza, milletimize, coğrafyamıza hayırlı bir netice olsun. Dünyanın da çok yakından takip ettiği bir seçim. 2023 yılı başlarken 2023 yılı için en önemli seçimler olarak nitelendirilmişti bizim Türkiye'de yapılan seçimler. Buradan çıkacak olan netice dünya açısından da önem arz ediyor. Dünya için de hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

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